Убийца несколько дней тайно жил на чердаке дома жертвы

На Харьковщине задержали 26-летнего рецидивиста, который ограбил и забил до смерти 79-летнего мужчину. Фото: hk.npu.gov.ua

Во дворе возле дома в селе Грушеваха Барвенковского района Харьковской области нашли убитым 79-летнего мужчину 11 января.

Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний ранее судимый житель села Мечебилово Барвенковского района. Он несколько дней тайно проживал на чердаке дома потерпевшего. А потом избил до смерти и ограбил, об этом 13 января сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник услышал телефонный разговор мужчины и понял, что потерпевший в этот день получил пенсию. Через незапертую дверь вор зашел на кухню, выкрутил предохранители электросчетчика и обесточил дом. С помощью телефонного фонарика и зажигалки он нашел 50 гривен, наручные часы и мобильный телефон. В это время владелец дома заметил незнакомца и ударил его палкой. Злоумышленник в ответ избил старика ногами и забрал у него из кармана брюк 800 гривен", - рассказали в полиции.

У подозреваемого изъяли зарядное устройство, сим-карту потерпевшего и наручные часы. Деньги он успел потратить, а мобильный телефон потерял.

Мужчине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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