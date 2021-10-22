Убегают огородами и спускают собак: украинцы восстали против вакцинации

Селяне отпускали во дворы собак, чтобы не общаться с медиками. Фото: pixabay.com

Жители села Большая Емельяна Ровенской области отказались общаться с медиками, собиравшими информацию о местных детях до 5 лет для их дальнейшей вакцинации от полиомиелита.

Об этом сообщил главный санврач региона Роман Сафронов в Facebook.

Чиновник рассказал, что с жителями сначала пытались поговорить по телефону. Те на разговоры соглашались неохотно. После этого решили отправить из области бригаду специалистов в ОТГ. Медики должны были собрать необходимую для преодоления вспышки полиомиелита информацию и осмотреть детей на признаки ОРВИ и коронавируса.

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"Что мы имели (в результате приезда медиков. - Gazeta.ua)? Закрытые перед носом ворота, побег огородами, спуск во двор собак. В общем, извините, что обижаю патриотические чувства, - цивилизацию во всей красе", - написал Сафронов.

Добавил, что встречу представителей власти местные жители также игнорировали. Закрывали дома от специалистов из области.

"В лечебное заведение не приходим, на встречу в сельсовет тоже. Домой не пускаем, потому что сломать собственную картину мира - вот что реально страшно. Даже в интернете лень найти информацию об одной из самых безопасных вакцин, используемых от страшной болезни. Лучше постить котиков в сети, чем переживать из-за рисков для собственного ребенка", - подчеркнул Сафронов.

6 октября стало известно, что в Украине подтвердили случай паралича, вызванного полиомиелитом, у 18-месячного ребенка из Ровенской области. Родители отказывались от обязательной вакцинации по религиозным убеждениям. При обследовании семьи, которая воспитывает 10 детей, вирус был обнаружен еще у шести. Впоследствии власти региона анонсировали кампанию по вакцинации против болезни для жителей области до 5 лет. Непривитых детей не будут пускать в учебные заведения.