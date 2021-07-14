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среда, 14 июля 2021 18:10

УАЗ раздавил 2-летнего ребенка

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УАЗ раздавил 2-летнего ребенка
Ребенок попал под колеса авто. Фото: drive2.ru

Водитель УАЗ-3909 переехал 2-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте.

Трагедия случилась в Шумском районе Тернопольской области 14 июля около 13:30, сообщают в местной полиции.

Водитель не заметил мальчика и тронулся с места. Малыш оказался под колесами авто.

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По факту аварии открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

В Киеве на бульв. Дружбы народов автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла вечером 17 июня. Mitsubishi Outlander не успел вовремя затормозить и наехал на женщину, которая перебегала восемь полос вблизи подземного перехода.

Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

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