Фатальная попытка: пенсионерка пыталась перебежать восьмиполосную дорогу 

В Киеве на бульв. Дружбы народов автомобиль насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Трагедия произошла вечером 17 июня, сообщило dtp.kiev.ua в Facebook.

"Mitsubishi Outlander насмерть сбил женщину, которая перебегала восемь полос вблизи подземного перехода", - говорится в посте.

Правоохранители устанавливают детали аварии.

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Пешеход толкнул велосипедиста под грузовик. Трагедия произошла 15 июня на ул. Зодчих в Святошинском районе Киева. Известно, что мужчина ехал на велосипеде, а навстречу ему шел пьяный. Когда их пути пересеклись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Мужчина упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его отбросило на бордюр. От травмы головы скончался на месте. Погибший - ортопед-травматолог больницы №7 27-летний Виктор Заболотный. Был единственным сыном у родителей. Два года назад женился.