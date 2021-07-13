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вторник, 13 июля 2021 07:34

ВАЗ налетел на пешехода: смертельный инцидент попал на видео

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ВАЗ налетел на пешехода: смертельный инцидент попал на видео
Авто налетело на мужчину, который выходил из магазина. Фото: fakty.ictv.ua

Водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Тот возвращался домой.

Авария произошла под Киевом на главной улица села Старые Петровцы, которая одновременно является трассой на Чернобыль, передает dtp.kiev.ua.

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В тот вечер погибший выходил в магазин. Шел обратно с пакетом еды. Смерть наступила мгновенно.

В Киеве на бульваре Дружбы народов автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла вечером 17 июня. Mitsubishi Outlander не успел вовремя затормозить и наехал на женщину, которая перебегала восемь полос вблизи подземного перехода.

Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

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