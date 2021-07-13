ВАЗ налетел на пешехода: смертельный инцидент попал на видео

Водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Тот возвращался домой.

Авария произошла под Киевом на главной улица села Старые Петровцы, которая одновременно является трассой на Чернобыль, передает dtp.kiev.ua.

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В тот вечер погибший выходил в магазин. Шел обратно с пакетом еды. Смерть наступила мгновенно.

В Киеве на бульваре Дружбы народов автомобиль насмерть сбил пожилую женщину. Трагедия произошла вечером 17 июня. Mitsubishi Outlander не успел вовремя затормозить и наехал на женщину, которая перебегала восемь полос вблизи подземного перехода.

Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.