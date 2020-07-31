У затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина

На пляже возле затонувшего танкера "Делфи" нашли погибшего дельфина.
"Поступило сообщение от Научно-исследовательского учреждения" Украинский научный центр экологии моря "с неутешительной новостью о факте гибели дельфина на городском пляже города Одессы", - говорится в сообщении Госэкоинспекции в Одесской обл.
При осмотре дельфина повреждений не обнаружили. Причину его гибели устанавливать центр экологии моря.
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"Думская" пишет, что мертвого дельфина нашли отдыхающие. Причиной гибели могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Его могли покалечить сети или трал рыбаков.
15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы.
25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин".
Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.
Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.
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