У затонувшего танкера "Делфи" нашли мертвого дельфина

Тело дельфина нашли на пляже. Фото: pravda.com.ua

На пляже возле затонувшего танкера "Делфи" нашли погибшего дельфина.

"Поступило сообщение от Научно-исследовательского учреждения" Украинский научный центр экологии моря "с неутешительной новостью о факте гибели дельфина на городском пляже города Одессы", - говорится в сообщении Госэкоинспекции в Одесской обл.

При осмотре дельфина повреждений не обнаружили. Причину его гибели устанавливать центр экологии моря.

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"Думская" пишет, что мертвого дельфина нашли отдыхающие. Причиной гибели могла послужить инфекция или загрязненность акватории. Его могли покалечить сети или трал рыбаков.

15 июля из-за сильного ветра произошла очередная утечка нефтепродуктов с танкера Delfi возле городского пляжа Одессы. 25 июня Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин". Танкер Delfi сел на мель 22 ноября прошлого года вблизи Одессы. Его владелец не позволял экипажу оставить судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов. Однако днем ​​22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа отчиталась, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 157 раз.