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среда, 19 августа 2020 07:32

"У всех так бывает": женщина умерла после плановой операции

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&quot;У всех так бывает&quot;: женщина умерла после плановой операции
В Ровно 39-летняя Наталья Лукащик впала в кому через несколько часов после плановой операции и умерла. Фото: ТСН

В Ровно 39-летней Натальи Лукащик сделали плановую операцию на щитовидной железе. А через несколько часов пациентка начала задыхаться, сердце остановилось, женщина впала в кому и умерла. Родственники говорят - виноваты медики, поскольку не спешили оказывать помощь.

После плановой операции все анализы Натальи были в норме. Оперативное вмешательство, говорят, также прошло хорошо. Но через несколько часов женщина написала сообщение матери, что ей становится плохо, говорится в ТСН.

"20 часов 53 минуты она пишет смску:"Меня начинает душить". Я ей отписываю, что "дочка покажи эту смску врачам". Они пришли и сказали, у всех так бывает и ушли", - рассказывает мать умершей Валентина Кардаш.

И становилось еще хуже, говорят родственники. Через час соседи по палате начали звать на помощь. Прибежали только медсестры.

"Одна кислород и челюсть держала, вторая делала непрямой массаж, третья вызвала реанимацию. На четвертый раз они дозвонились", - рассказывает Валентина Кардаш.

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Родные говорят, что из реанимации направили женщину-интерна, но та ничего не делала. Об этом им рассказали девушки, которые были в палате. Однако в конце концов, говорят, врач таки пришел и интубировал Наталью. Впоследствии оказалось, что у Натальи произошла остановка сердца, была клиническая смерть. Она впала в кому. Ее муж Сергей Лукащик говорит, что у жены был сильный отек мозга, она дышала только через аппарат ИВЛ.

Через 13 дней, не приходя в сознание, Наталья умерла. Жена бы жила, уверен Сергей, если бы врач из реанимации своевременно оказал помощь.

"Я обвиняю во всем реанимацию. Мы хотим наказания врачу, всем причастным к этому случаю, чтобы не было другого такого еще раз", - говорит муж умершей.

В больнице уже создали комиссию, которая должна проанализировать действия медиков. Если действительно виноваты врачи, то они будут наказаны, заявил главный врач Ровенской областной больницы Виктор Ткач.

Сам врач из реанимации сейчас в отпуске. На вопрос, почему пришел поздно, администрации пояснил, что якобы занимался другим пациентом в другом корпусе.

За ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей в полиции открыли производство. Уже изъяли документацию из заведения.

"Проведенная первичная судмедэкспертиза, установлена ​​причина смерти. Она заключается в отеке головного мозга, последствиях пережитой клинической смерти и других производных последствий", - сообщил заместитель руководителя Нацполиции Ровенской Александр Панасюк.

Впереди еще комиссионная судмедеспертиза. Если же будет установлена ​​вина медиков - им грозит не менее 5 лет за решеткой. Мать и муж Натальи сейчас пытаются успокоить детей, которые тяжело переживают смерть мамы. Им 8 и 14 лет. Для них понадобилась помощь психологов.

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры умерла 37-летняя Наталья Винник. Утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти. Родственники винят в смерти врачей. Ведь умершая не имела серьезных проблем со здоровьем. Единственное - не могла забеременеть, а потому и пришла к врачам.

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