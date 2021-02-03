У водителя за рулем оборвался тромб: видео смертельного ДТП

В салоне вместе с водителем была и пассажирка. Она осталась невредимой Фото: zhitomir.info

В Житомире в ДТП погиб водитель легковушки. Мужчине стало плохо за рулем и он врезался в дерево.

Водитель скончался на месте, пишет tsn.ua. Момент столкновения зафиксировали камеры слежения.

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По предварительной информации, у мужчины оборвался тромб.

В салоне вместе с водителем была и пассажирка. Она осталась невредимой, но, находится в шоковом состоянии.

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