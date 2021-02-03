У водителя за рулем оборвался тромб: видео смертельного ДТП

В Житомире в ДТП погиб водитель легковушки. Мужчине стало плохо за рулем и он врезался в дерево.
Водитель скончался на месте, пишет tsn.ua. Момент столкновения зафиксировали камеры слежения.
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По предварительной информации, у мужчины оборвался тромб.
В салоне вместе с водителем была и пассажирка. Она осталась невредимой, но, находится в шоковом состоянии.
В Дружковке Донецкой области перевернулся рейсовый автобус № 18 Абсолют - Новониколаевка. Пострадали 3 пассажира и водитель.
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