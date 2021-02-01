У водителя рейсового автобуса за рулем случился инфаркт

В Дружковке Донецкой области перевернулся рейсовый автобус № 18 Абсолют - Новониколаевка. Пострадали 3 пассажира и водитель.

Авария произошла на ул. Машиностроителей 31 января в 16:37, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: dn.npu.gov.ua В Дружковке перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

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"У 61-летнего водителя произошел инфаркт, вследствие чего он не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Трое пассажиров возрастом 35-51 лет получили телесные повреждения. Водителя автобуса госпитализировали в реанимацию местной больницы", - сказано в сообщении.

Автор: dn.npu.gov.ua У водителя автобуса случился инфаркт. Он в реанимации. Во время аварии травмированы 3 его пассажиров

Следователи открыли уголовное производство.

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