У водителя рейсового автобуса за рулем случился инфаркт

В Дружковке Донецкой области перевернулся рейсовый автобус № 18 Абсолют - Новониколаевка. Пострадали 3 пассажира и водитель.
Авария произошла на ул. Машиностроителей 31 января в 16:37, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"У 61-летнего водителя произошел инфаркт, вследствие чего он не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. Трое пассажиров возрастом 35-51 лет получили телесные повреждения. Водителя автобуса госпитализировали в реанимацию местной больницы", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство.
В Виннице водитель грузовика потерял память прямо за рулем. Он не мог вспомнить кто он, и что он делает на дороге. Полицию вызвала его дочь, с которой он говорил по телефону.
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