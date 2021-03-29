У входа в больницу нашли избитого и порезанного мужчину

На Ровенщине полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений 30-летним мужчиной. Его избитого и порезанного нашли у входа в больницу. Фото: npu.gov.ua

В Остроге Ровенской области возле больницы нашли 30-летнего мужчину. Имеет закрытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и пальца, многочисленные ушибы и колото-резаные раны.

Пострадавшего обнаружили 28 марта около 4:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавшего у входа в больницу обнаружила сотрудница заведения. Полицейские проводят первоочередные розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению, и обстоятельств события", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия, в том числе с потерпевшим.

На ул. Льва Мациевича, 12 в Киеве умер мужчина. Тело лежало в нескольких метрах от главного входа в детскую поликлинику №1. Документов при мужчине не было.