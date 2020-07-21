У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру

Леонид Каденюк - первый и единственный астронавт независимой Украины. Умер 31 января 2018 года в возрасте 67 лет. Во время пробежки у него случился инфаркт. Фото: NASA

Жена и сын первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка страдают от аферистов. Те пытаются переоформить на себя квартиру на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Каденюк получил здесь 4-комнатное жилье после полета в космос 1997 года. В 2005 году семья продала участок в Конче-Заспе и выкупила в многоэтажке соседскую трехкомнатную квартиру, которую объединила со своей. Имеют 215 "квадратов" общей площади. Там живут Вера Юрьевна с сыном 36-летним Дмитрием. Среди соседей - судьи и дипломаты. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал адвокат семьи Владимир Тимофеев.

"После смерти Леонида Кирилловича его жена слегла с инсультом. Через полгода пришла к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Но там сказали, что на квартиру уже есть наследник по завещанию, это никому не известный Игорь Владимирович Кизленко. Сразу требовал принять заявление на вступление в наследство. Но нотариус ее не приняла. С тех пор он терроризирует их, запугивает", - рассказал адвокат.

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Угрозы поступают также Вере Каденюк и ее сыну. В начале июля на Дмитрия у дома напал неизвестный с ножом.

"Звонят и пишут неизвестные люди с разных номеров. Первая эсэмэска пришла в декабре прошлого года с текстом: "Я вас всех убью". Сын написал заявление в полицию. Но никакой проверки не было, как и открытого уголовного производства. Это все не прекращалось. А с середины марта вообще невыносимо стало - по 20 звонков в день. И каждый раз говорят, что нам не жить. Требуют, чтобы в Россию убирались. Угрожают откопать мужа на Байковом и разрушить его могилу. Прямым текстом предупреждают не ходить по улицам", - рассказала Вера Каденюк.

После обращения адвоката семьи, полицейские 12 июля открыли дело по статье "подделка документов". В ходе следствия дело могут переквалифицировать, говорит следователь.

Родственникам необходимо подать заявление нотариусу, чтобы получить один из двух документов - свидетельство права на наследство или отказ нотариуса, советует адвокат Сергей Старенький. Последний можно обжаловать в дальнейшем в суде.

Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Хотинского района на Буковине 28 января 1951 года. В 1995-м его отобрали в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК Колумбия миссии STS-87. Умер 31 января 2018 года. Во время пробежки у него случился инфаркт.