"У России не было и нет шансов" - в Офисе президента сообщили о тысячах убитых оккупантов

Михайло Подоляк повідомив, що загалом убиті понад 3500 росіян, майже 200 - в полоні. Фото: Офіс президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что ситуация в Киеве полностью контролируется. У российских окупантов нет никаких шансов захватить город.

Об этом Подоляк заявил на государственном телеканале "Рада".

"На любом направлении, где происходит то или иное боестолкновение, украинские Вооруженные силы, Национальная полиция, даже территориальная оборона одерживают победу. Сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у Российской Федерации нет и точно не будет", - отметил он.

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По его словам, россияне рассчитывали на блицкриг в столице. Потому всю ночь пытались прорвать оборону.

"Были и диверсионно-разведывательные группы, и обстрелы. Даже стреляли по жилым кварталам. Высадка десанта, попытки зайти бронетехникой. Все это было профессионально отражено нашими Вооруженными силами", - подчеркнул советник.

Он сообщил, что разоблачены практически все диверсанты. Многое уничтожили. Сообщил, что в общей сложности убито более 3500 россиян, почти 200 - в плену.

Российский оккупант продолжает наступление на Украину и терпит потери. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по состоянию на 6 утра 26 февраля. Ориентировочные потери противника составили 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 единиц ББМ, 15 орудий, один ЗРК БУК.