"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+

Российские оккупанты деморализованы и чувствуют себя брошенными. Фото: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

Враги находятся на территории Украины без топлива и снабжения. Оккупанты деморализованы и напуганы.

Цикл перехвата разговоров русских оккупантов был опубликован в Telegram-канале Правда Геращенко.

В разговоре с матерью оккупант рассказывает о потерях русской армии.

"Командира полка вчера убило. Машин рабочих вообще не осталось, всех разбомбили", – говорит.

Кроме того, мать российского солдата жалуется, что по телевидению почти ничего не показывают.

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"У нас столько трупов – некуда складывать", - отвечает сын.

Женщина в телефонном разговоре волнуется, что оккупанты никак не могут уволить Мариуполь и Николаев.

"Там люди как живой щит, в подвалах сидят. В полнолуние многие наши попадают и там над ними издеваются", - говорит.

Добавляет, что в России не афишируют о мертвых солдатах.

"Сегодня похоронили прямо здесь, потому что некуда их складывать. Здесь вообще ребята молодые по 20-21 год. Кто три месяца служит, кто 9 "срочники", - отвечает ей сын.

Жалуется, что их не кормят. Питаются здесь тем, что украдут.

"К нам два дня назад колонну из России отправили, под обстрел попала. Они развернулись и уехали назад", - говорит.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.