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вторник, 14 декабря 2021 02:34

У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн

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У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
Наркодилеры продавали кокаин, метадон, LSD, экстази. Фото: Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали двух наркодилеров, которые предлагали своим клиентам кокаин, метадон, LSD, экстази.

Об этом сообщает "Нацполиция."

"Товар" рекламировали в интернет-магазине.

Организовал сбыт наркотиков 41-летний киевлянин. Интернет-магазин он создал на платформе одного из мессенджеров. Наркотики передавали во время личных встреч или через "закладки".

Мужчина решил расширить свой "бизнес": приобщил к "работе" 31-летнего пособника, которому поставлял оптовые партии "товара". Таким образом "наркопредприниматель" зарабатывал более 100 тысяч гривен ежемесячно.

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Правоохранители провели обыски у фигурантов дела. Они изъяли 250 граммов кокаина, 150 граммов метадона, более 250 таблеток экстази, марки ЛСД, каннабис, а также средства в иностранной валюте и материалы для фасовки.

Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет 1,5 миллиона гривен. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Павлограде в Днепропетровской области разоблачили банду, которая занималась сбытом и распространением особо опасных психотропных и наркотических веществ.

В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники полиции - 13 человек. Организовали наркобизнес уроженец Грузии, житель Днепра и экс-милиционер - бывший первый заместитель начальника областной милиции, сообщили в Государственном бюро расследований.

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