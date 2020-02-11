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вторник, 11 февраля 2020 18:30

У многоэтажки нашли обнаженную 89-летнюю женщину со связанными ногами

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У многоэтажки нашли обнаженную 89-летнюю женщину со связанными ногами
В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели 89-летней женщины. Фото: politeka.net

В Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели 89-летней женщины.

Ее тело нашли 11 февраля, около 12 часов дня, возле многоэтажки на улице Ильфа и Петрова, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По предварительным данным, женщина выпрыгнула из окна собственной квартиры, расположенной на одиннадцатом этаже дома", - сказано в сообщении.

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В то же время, по словам очевидцев, женщина без одежды была найдена на крыше пристройки ресторана, передает УНИАН.

Как утверждают некоторые жители указанного дома, у погибшей якобы были связаны ноги, однако в полиции эту информацию пока официально не подтверждают.

У дома по ул. Ильенко, 71, в Киеве местные нашли труп мужчины. Неизвестный лежал у подъезда в одних трусах. Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают полицейские.

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11
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