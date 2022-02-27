У Києві ворожі ракети влучили в пункт захоронення ядерних відходів

Предварительно, за пределами санитарно-защитной зоны "Радона" угрозы для людей нет. Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

В результате бомбардировки Россией Киева ракеты попали на полигон радиоактивных отходов Киевского филиала Государственного специализированного предприятия "Радон".

Об этом сообщила Государственная инспекция по ядерному реагированию Украины.

"По состоянию на 27 февраля 2022 в 01:20 по киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми имеющимися в Российской Федерации видами зенитного и ракетного оружия ракеты попали на полигон радиоактивных отходов Киевского филиала Государственного специализированного предприятия "Радон", - говорится в заявлении.

Об этом сообщили находящиеся в укрытии сотрудники "Радона". Сейчас из-за обстрелов масштабы действий оценить невозможно.

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В заявлении сообщается, что вышла из строя автоматизированная система радиационного контроля. Камеры наблюдения зафиксировали падение ракет.

"Оценка радиационной обстановки будет производиться портативными приборами. По предварительной оценке, радиоактивной угрозы для людей за пределами санитарно-защитной зоны "Радона" нет", отметили в ведомстве.

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