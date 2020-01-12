У историка отобрали квартиру и похитили имущество

Историка и журналиста Романа Кабачия выселили из собственного 2-комнатной квартиры в Буче под Киевом. Замки изменили и поставили сигнализацию. Фото - facebook.com/roman.kabachiy

Историка и журналиста Романа Кабачия вместе с женой выселили из собственной квартиры в Буче под Киевом. Пока их не было дома - вынесли вещи и сменили замки.

2-комнатное жилье было куплено в кредит в 2007-м году. Роман вернул весь долг банку в полном размере, но оставался должен еще большую сумму. Поэтому в 2017-м принял решение не платить. После объявления банка банкротом ликвидационная комиссия выставила квартиру, как актив, на торги. Однако, процедуру провели с нарушением.

Это распространенная схема по отчуждению квартир должников банков-банкротов, когда на торгах можно выкупить имущество за четверть долга, рассказал корреспонденту Gazeta.ua Роман Кабачий.

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"Человек, который выиграла торги по моей квартире, обошел нас, нарушая процедуры. К примеру, деньги были внесены за полторы минуты до завершения торгов. Несмотря на это результаты были признаны, а затем благодаря взаимодействию смычки регистратор - нотариус легализированы. Мою квартиру переоформили и уже выставили на продажу. Победитель требовал от меня рыночную стоимость квартиры, пытаясь заработать на $ 0 тыс. от того, что заплатил. Я понимаю, что моя квартира - это лакомый кусок в центре, в 200 м от городского совета. С открытых источников известно, что этот человек ежемесячно по несколько раз участвует в торгах. Для него это уже как часть заработка", - рассказал он.

Из квартиры Романа вынесли часть ценных вещей. С соответствующим заявлением о краже он обратился в полицию, там открыли уголовное производство. Через суд будет добиваться ареста на квартиру, чтобы ее не могли перепродать.

Киевлянку Наталью Ачкан выставили из собственной квартиры №240 по ул. Гмыри, 12б. Потому что задолжала кредитному союзу "ЗаРаз" проплату за 3 месяца. Не платила из-за проблем со здоровьем.