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пятница, 02 апреля 2021 17:30

У 25-летнего мужчины при задержании остановилось сердце

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У 25-летнего мужчины при задержании остановилось сердце
Во время задержания умер 25-летний мужчина. Ему внезапно стало плохо и остановилось сердце Фото: narodna-pravda.ua

В Староконстантинове Хмельницкой области во время задержания умер 25-летний мужчина.

Ему внезапно стало плохо и остановилось сердце, сообщили в пресс служба ГБР.

"Вечером 31 марта работники полиции остановили гражданина для установления личности и проверки пакета, который тот получил в отделении почты. Заметив правоохранителей, 25-летний мужчина бросил посылку и начал убегать. Когда же полицейские его догнали, задержанный начал жаловаться на плохое самочувствие ", - говорится в сообщении.

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Мужчину пытались спасти полицейские, а прохожие вызвали "скорую". Он умер до ее приезда.

Пакет, который умерший получил на почте, отправят на экспертизу. Полицейским инкриминируют превышение власти или служебных полномочий. Следствие продолжается.

В Николаеве во время задержания работниками полиции охраны умер 29-летний мужчина. Полицейские прибыли на ул. 1-я Ингульская на вызов по "неадекватному поведению и совершению хулиганских действий". В частности, мужчина бросался кирпичами в прохожих. Когда задержанному стало плохо, полицейские сняли наручники и начали оказывать помощь. На место происшествия вызвали "скорую", однако медики констатировали смерть.

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