29-летний мужчина скончался во время задержания

В Николаеве во время задержания работниками полиции охраны умер 29-летний мужчина. Фото: tsn.ua

Вечером 3 сентября в Николаеве во время задержания работниками полиции охраны умер 29-летний мужчина.

Полицейские прибыли на ул. 1-я Ингульская на вызов по "неадекватному поведению и совершению хулиганских действий". В частности, мужчина бросался кирпичами в прохожих. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина оказал правоохранителям сопротивление. И, чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники", - рассказали правоохранители.

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Когда задержанному стало плохо, копы сняли наручники и начали оказывать помощь. На место происшествия вызвали "скорую", однако медики констатировали смерть.

"Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка. В случае выявления неправомерных действий, следствие будет вести Государственное бюро расследований", - говорится в сообщении.

Тело умершего направили на экспертизу, которая установит, находился ли умерший под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти.

В Николаеве мужчина внезапно умер после применения к нему спецсредств патрульными полицейскими. Неизвестный обнаженный мужчина приставал к супругам, задевал женщину, ударил мужчину. Прибывшие по вызову полицейские, нашли мужчину, обнаженного по пояс, который совершал хулиганские действия. Было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Заметив полицейских, мужчина стал убегать, а потом стал бросаться на них и сопротивляться. Полицейскими были применены спецсредства: газовый баллон и наручники. Через несколько минут мужчине стало плохо. Патрульные сняли спецсредство, начали оказывать первую неотложную помощь и сразу вызвали "скорую". Но спасти жизнь человека не удалось