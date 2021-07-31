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суббота, 31 июля 2021 02:16

У 18-летнего парня нашли наркотиков на 500 тысяч гривен

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У 18-летнего парня нашли наркотиков на 500 тысяч гривен
Наркоторговца задержали в Киеве. Фото: vitatv.com.ua

В Киеве правоохранители задержали 18-летнего наркоторговца.

Во время личного обыска у него изъяли около 1 кг вещества, похожего на каннабис, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По адресу проживания задержанного был изъят еще 191 сверток с порошкообразным веществом, похожим на психотропное вещество амфетамин, общей массой около 200 г, около 500 г вещества, похожего на каннабис, около 40 г вещества, похожего на психотропное вещество MDMA, около 60 г вещества, похожего на психотропное вещество PVP, которые задержанный хранил для сбыта наркозависимым", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятых веществ составляет около 500 тыс. грн.

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В Николаевской области брали штурмом банду наркодилеров. В состав преступной группы входили 6 человек в возрасте от 31 до 52 лет.

Организовали наркобизнес 2 женщины 43 и 45 лет с Южноукраинска. Распространяли вещество их сообщники - трое мужчин в Южноукраинске и в Вознесенском районе. А поставлял им по заказу метадон одессит.

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