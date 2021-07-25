Прятал в трусы и ел: следователя поймали на горячем с наркотиками

В Одессе следователя поймали на горячем с наркотиками. Фото: pixabay.com

Следователь Раздельнянского районного отделения полиции в Одесской области капитан полиции пытался передать наркотики заключенному в ИВС №5.

За ним в этот момент стедилы работники изолятора через видеокамеру, передает "Думская".

Только пакет с наркотиками оказался в руках арестанта, правоохранители вошли в помещение. Во время обыска арестант пытался съесть содержимое пакета (вероятно маковую соломку), который он успел спрятать в трусах.

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Руководитель ИВС написал рапорт о том, что случилось. Сейчас решается вопрос об отстранении капитана от исполнения служебных обязанностей и проведения служебного расследования.

В Николаевской области брали штурмом банду наркодилеров. В состав преступной группы входили 6 человек в возрасте от 31 до 52 лет. Организовали наркобизнес 2 женщины 43 и 45 лет с Южноукраинска. Распространяли вещество их сообщники - трое мужчин в Южноукраинске и в Вознесенском районе. А поставлял им по заказу метадон одессит.