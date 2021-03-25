Соседи аплодировали: полиция со штурмом брала квартиру наркодельцов

В Николаевской области брали штурмом банду наркодельцов. В состав преступной группы входили 6 человек в возрасте от 31 до 52-х лет.

Организовали наркобизнес две женщины 43 и 45 лет с Южноукраинска. Распространяли его их сообщники - трое мужчин в Южноукраинске и в Вознесенском районе. А поставлял им по заказу метадон одессит. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

Ежемесячно дельцы зарабатывать около полумиллиона гривен. Когда спецназовцы накрыли наркопритон, женщины пытались избавиться от метадона, смыть его в унитаз. Когда наркодельцов выводили из домов, то соседи аплодировали.

"На территории г. Южноукраинск и в Первомайском районе организаторы наладили торговлю метадоном. Они контролировали деятельность членов группы и распределение денег. А мужчины, которые на них работали, осуществляли охрану и контроль за лицами, привлеченными к розничному сбыту наркотических средств. По заказу организаторов наркотики им поставлял 52-летний житель Одессы", - рассказали в полиции.

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Одновременно полицейские провели 10 обысков. Нашли наркотики, деньги и всю бухгалтерию нелегального бизнеса.

"Ежемесячно они сбывали в 10 тысяч доз. На так называемый крючок подсадили до 100 человек. Им грозит до 10 лет лишения свободы", - говорит начальник областной полиции Сергей Шайхет.

Сегодня, 25 марта, Центральный районный суд Николаева избрал меры пресечения фигурантам. Организаторке группы - содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 908 тыс. грн. Ее сообщник будет находиться под стражей 60 суток с правом внесения залога в сумме 621 тыс. грн. Еще двух подозреваемых женщин суд также арестовал на два месяца, назначив сумму залога в 181 тыс. грн.

Задержали экм-правоохранителя, который организовал поставку партии кокаина из Львова в Киев. Товар отправлял частными службами такси. Прятал в детских игрушках. Его задержали с партией стоимостью 4 млн грн.