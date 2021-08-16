Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров

В Кирилловке Запорожской области зафиксировали нашествие комаров.
Насекомые лезут во все щели и покрывают поверхности зданий. Видео с места происшествия опубликовали в РИА Мелитополь.
На кадрах видно как комаров буквально кишит. Они облепили подоконники, двери.
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Насекомые пробираются в помещения через любые щели.
В Кирилловке трактором убирают центральный пляж от мертвых медуз. Неравнодушные местные жители помогают в уборке.
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