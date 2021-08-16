Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров

Тысячи комаров облепили здания. Фото: Скриншот с видео

В Кирилловке Запорожской области зафиксировали нашествие комаров.

Насекомые лезут во все щели и покрывают поверхности зданий. Видео с места происшествия опубликовали в РИА Мелитополь.

На кадрах видно как комаров буквально кишит. Они облепили подоконники, двери.

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Насекомые пробираются в помещения через любые щели.

В Кирилловке трактором убирают центральный пляж от мертвых медуз. Неравнодушные местные жители помогают в уборке.