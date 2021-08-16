Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров

 
Ексклюзивы
1/5
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1269
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 657
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 180
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
3 Просмотров: 1269
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2277
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1674
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 2340
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 342
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
3
5
5
3
9
Снесла столб и завалилась на тротуар: еще одна пожарная машина перевернулась по пути на вызов
Снесла столб и завалилась на тротуар: еще одна пожарная машина перевернулась по пути на вызов
Раскрыли преступную схему должностных лиц КГГА, которые незаконно эвакуировали авто
Раскрыли преступную схему должностных лиц КГГА, которые незаконно эвакуировали авто
Спешили на пожар: авто спасателей перекинулось и &quot;развалилось&quot; во время ДТП
Спешили на пожар: авто спасателей перекинулось и "развалилось" во время ДТП
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Перехватили вторую партию кокаина от итальянской мафии
Перехватили вторую партию кокаина от итальянской мафии
Видео
Все видео
Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров
Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров
Задержали пенсионера-шпиона вооруженных сил СССР - СБУ
Задержали пенсионера-шпиона вооруженных сил СССР - СБУ
Ходил, курил и держал карабин в руках: показали последние минуты жизни мэра Кривого Рога
Ходил, курил и держал карабин в руках: показали последние минуты жизни мэра Кривого Рога
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 531
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 144
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 378
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 288
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 468
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 432
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
понедельник, 16 августа 2021 23:05

Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров

  Комментировать

  Тысячи комаров облепили здания. Фото: Скриншот с видео
Тысячи комаров облепили здания. Фото: Скриншот с видео

В Кирилловке Запорожской области зафиксировали нашествие комаров.

Насекомые лезут во все щели и покрывают поверхности зданий. Видео с места происшествия опубликовали в РИА Мелитополь.

На кадрах видно как комаров буквально кишит. Они облепили подоконники, двери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кирилловке туристка упала в яму с медузами: вытягивали вчетвером

Насекомые пробираются в помещения через любые щели.

В Кирилловке трактором убирают центральный пляж от мертвых медуз. Неравнодушные местные жители помогают в уборке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 16776
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 16309
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 10755
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 5904
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 4941
Происшествия
Задержали организатора нелегальной миграции в ЕС
Задержали организатора нелегальной миграции в ЕС Просмотров: 45
Декан университета попался на взятке - сумма впечатляет
Декан университета попался на взятке - сумма впечатляет Просмотров: 1998
Подскочило давление после химии: медиков обвинили в смерти 12-летнего пациента
Подскочило давление после химии: медиков обвинили в смерти 12-летнего пациента Просмотров: 648
Гибель мэра Кривого Рога: когда будут прощаться и что рассказал друг
Гибель мэра Кривого Рога: когда будут прощаться и что рассказал друг
 Просмотров: 747
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото Просмотров: 2259
Больше всего комментируют
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
1
Жена Остапчука рассказала, как российский оккупант Киркоров "любит" Украину
Голосов: 144
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть