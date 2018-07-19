"Ты смотри, б****, как вы сука, хохлы, ох***ли" - охранник предприятия заехал кулаком журналисту

Автор: 1kr.ua В Кривом Роге на территории депо скоростного трамвая человек, представившийся журналистам замначальника охраны КП «Скоростной трамвай», ударил корреспондента

18 июля в Кривом Роге Днепропетровской области на территории депо скоростного трамвая человек, представившийся журналистам заместителем начальника охраны КП "Скоростной трамвай", ударил корреспондента "Первого Криворожского" по лицу, об этом говорится на их сайте.

"Ты смотри, б****, как вы сука, хохлы, ох***ли ... Да, я русский бл****!" - воскликнул мужчина, представившийся заместителем начальника охраны скоростного Юрием Островским, после чего ударил корреспондента.

Журналисты приехали в депо, чтобы проверить информацию местных жителей о том, что сотрудники предприятия травят на своей территории стерилизованных собак и сбрасывают их трупы в яму.

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Для документирования происходящего на место прибыла патрульная полиция. Журналист подал заявление в правоохранительные органы.

Автор: 1kr.ua Журналист подал заявление в правоохранительные органы

В Криворожском отделе полиции установили личность нападавшего, уже решается вопрос о квалификации дела. Предварительно правоохранители считают, что это препятствование журналистской деятельности.

В полтавском офисе "Социалистической партии" избили журналиста Ярослава Журавля. У мужчины сломана челюсть, сотрясение мозга и поврежденные зубы.