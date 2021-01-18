 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 621
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 369
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 621
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 639
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 738
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1179
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1593
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1611
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 396
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
3
3
6
8
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
Люди умоляли о помощи и прыгали из окон: новые подробности и видео пожара в одесской гостинице
Люди умоляли о помощи и прыгали из окон: новые подробности и видео пожара в одесской гостинице
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
Видео
Все видео
Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео
Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз (18+)
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз (18+)
Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы
Пожар в одесской "Аркадии": что рассказали постояльцы
В столице троллейбус сбил женщину
В столице троллейбус сбил женщину
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3366
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 549
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1971
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6309
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 306
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 11:08

Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3

  Комментировать

В Турции украинке 28-летней Анне Бутым муж 45-летний Месут Озтюркмен порезал лицо. Напал в торговом центре при свидетелях
Фото: hurriyet.com.tr
В Турции украинке 28-летней Анне Бутым муж 45-летний Месут Озтюркмен порезал лицо. Напал в торговом центре при свидетелях
В Турции украинке 28-летней Анне Бутым муж 45-летний Месут Озтюркмен порезал лицо. Напал в торговом центре при свидетелях

В пригороде турецкого Стамбула - Бакиркеи - украинку 28-летнюю Анну Бутым порезал муж 45-летний Месут Озтюркмен.

Это произошло в торговом центре. Мужчина на глазах у людей схватил женщину за волосы и несколько раз ударил ножом в лицо. Пострадавшую госпитализировали. Как объяснила Бутым, ранее она подала на развод, пишет турецкое издание Hürriyet.

"Он угрожал мне. Сказал, что убьет. Он не знал моего адреса. Сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Не писали, где находимся", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кристину Новицкую нашли мертвой в Турции

Злоумышленник выяснил, какой именно торговый центр изображен на снимке, и ждал там свою жену 2 дня. Полиция нашла и задержала нападавшего. Тот признался в совершении преступления. По словам правоохранителей, инцидент произошел на почве ревности.

Выяснилось, что ранее ревнивец совершал попытку самоубийства и угрожал жене расправой.

В итальянском городе Римини 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил жену-украинку 61-летнюю Веру Мудру. Женщина была родом из Каменца-Подольского. В паре с итальянцем была 18 лет. Официально поженились 13 лет назад. Женщина хотела расстаться из-за его измен. В день убийства должна была идти к адвокату. Мужчина расправился с ней, ударив молотком по голове. Тело жены оставил в квартире и сбежал, но потом позвонил в полицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 24327
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 16965
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 13221
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 11907
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 7615
Происшествия
Дала надорванную купюру: кондуктор выгнала из троллейбуса 13-летнюю девушку
Дала надорванную купюру: кондуктор выгнала из троллейбуса 13-летнюю девушку Просмотров: 288
Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео
Мужчина в нижнем белье катался по городу на велосипеде и попал на видео
 Просмотров: 270
Неизвестный изнасиловал 22-летнюю женщину: полиция просит опознать злоумышленника
Неизвестный изнасиловал 22-летнюю женщину: полиция просит опознать злоумышленника Просмотров: 873
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
3
 Просмотров: 495
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз (18+)
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз (18+)
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Голосов: 937
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть