Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой

Фото: hurriyet.com.tr

В пригороде турецкого Стамбула - Бакиркеи - украинку 28-летнюю Анну Бутым порезал муж 45-летний Месут Озтюркмен.

Это произошло в торговом центре. Мужчина на глазах у людей схватил женщину за волосы и несколько раз ударил ножом в лицо. Пострадавшую госпитализировали. Как объяснила Бутым, ранее она подала на развод, пишет турецкое издание Hürriyet.

"Он угрожал мне. Сказал, что убьет. Он не знал моего адреса. Сестра пришла ко мне. Мы выложили фото в Instagram. Не писали, где находимся", - рассказала она.

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Злоумышленник выяснил, какой именно торговый центр изображен на снимке, и ждал там свою жену 2 дня. Полиция нашла и задержала нападавшего. Тот признался в совершении преступления. По словам правоохранителей, инцидент произошел на почве ревности.

Выяснилось, что ранее ревнивец совершал попытку самоубийства и угрожал жене расправой.

В итальянском городе Римини 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил жену-украинку 61-летнюю Веру Мудру. Женщина была родом из Каменца-Подольского. В паре с итальянцем была 18 лет. Официально поженились 13 лет назад. Женщина хотела расстаться из-за его измен. В день убийства должна была идти к адвокату. Мужчина расправился с ней, ударив молотком по голове. Тело жены оставил в квартире и сбежал, но потом позвонил в полицию.