Туман унес жизнь 20-летнего мужчины

16 октября около 00:55 в Ореховском районе Запорожья произошло смертельное авария.

34-летний водитель Audi A 6 из-за тумана вылетел с дороги в кювет. Вместе с двумя пассажирами получил травмы. Третий 20-летний пассажир погиб, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Ореховском районе Запорожья Audi A 6 слетела в кювет. Погиб 20-летний пассажир

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"Водитель из-за сложной видимости выехал за пределы проезжей части в кювет. В результате аварии 20-летний пассажир скончался на месте аварии. 18-летнюю пассажирку доставили в больницу. Водитель и 24-летний пассажир после оказания медицинской помощи отпущены", - рассказали полицейские.

Автор: zp.npu.gov.ua 34-летний водитель легковушки с двумя пассажирами получили травмы

Следователи открыли уголовное производство и ищут свидетелей аварии.

В селе Яблоновка Макаровского района Киевской области водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате погибли 5 человек. Всем - 19-20 лет. Одного человека забрали в больницу.