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среда, 15 декабря 2021 14:20

Труп военного у дороги: в полиции раскрыли подробности

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Труп военного у дороги: в полиции раскрыли подробности
В Днепропетровской области нашли убитым 36-летнего военного. С ним расправился сослуживец. Фото: npu.gov.ua

48-летний военный 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр, труп которого был найден вблизи Днепра, был убит во время конфликта.

Подозреваемый - 32-летний сослуживец погибшего. Преступление произошло в ночь на 12 декабря в арендованной квартире в Днепре, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между мужчинами возник конфликт. Нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары ножом. Тот погиб на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковер и вывез на автомобиле за город", - рассказали полицейские.

Добавили, что тело обнаружили 13 декабря около 16:00 на обочине автодороги вблизи поселка Губиниха.

Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.

Ранее об убийстве военного и задержании подозреваемых сообщили в пресс-службе 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. Но подробности не разглашали.

Погибший проходил службу в части А1302 в Черкасском. Приказом командира воинской части назначено служебное расследование.

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Дата
15
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