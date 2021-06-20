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воскресенье, 20 июня 2021 08:52

Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
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В Никополе на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух. Это - 15-летний знакомый убитой
Фото: dp.npu.gov.ua
В Никополе на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух. Это - 15-летний знакомый убитой
В Никополе на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух. Это - 15-летний знакомый убитой
В Никополе на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух. Это - 15-летний знакомый убитой
В Никополе на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух. Это - 15-летний знакомый убитой

В Никополе на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве 15-летней Анастасии Карнаух.

Это - 15-летний парень. Со своей жертвой был знаком. Расправился с ней в день ее исчезновения - 14 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Парень задушил потерпевшую на пустыре за брошенным зданием, после чего скрылся с места преступления. Установлено, что девушка была знакома с нападвшим", - говорят в полиции.

Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

Сообщение об исчезновении Анастасии Карнаух поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители совместно с волонтерами проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка. После пяти дней поисков ее тело обнаружили на пустыре за заброшенным зданием.

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Дата
20
июня

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