Труп мужчины в трусах с гантелью на ногах "выплыл" из реки

С Днепра под Запорожьем выловили труп мужчины в трусах и с гантелью у ног. Фото: t.me/dsns_telegram

С Днепра на территории Широковской ОТГ в Запорожской области люди выловили тело 28-летнего мужчины. Погибший был в одном белье, а к ногам привязана гантель.

На находку наткнулись вечером 18 июля. По предварительной информации, тело пролежало довольно долго в воде, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На голове пакет, на ногах - камень: пропавшего мужчину нашли в колодце

"В заливе реки Днепр на территории Широковской ОТГ обнаружили труп мужчины. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

В Днепропетровской области из реки Орель в Петриковском районе "выплыл" труп женщины с привязанным к ногам шлакоблоком. Личность женщины установили. Ею оказалась 46-летняя жительница Каменского. Подозреваемого в ее убийстве задержали.