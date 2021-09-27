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понедельник, 27 сентября 2021 12:14

Труп фельдшера нашли в выгребной яме

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Труп фельдшера нашли в выгребной яме
На Харьковщине дома в выгребной яме утонула фельдшер 61-летняя Тамара Гайворонская. Фото: Денис Люботинский

В поселке Манченки в Харьковской области дома в выгребной яме утонула 61-летняя женщина.

Тело обнаружили родственники, которые забили тревогу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Выгребная яма была частично прикрыта пластиковой крышкой. На теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Что стало причиной гибели женщины - устанавливают эксперты", - рассказали в полиции.

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Погибшую звали Тамара Гайворонская, работала фельдшером на скорой помощи. 14 сентября отпраздновала день рождения, рассказал Gazeta.ua коллега Денис Арман.

"За более чем 30 лет стажа в скорой помощи Тамаре Михайловне в прямом смысле обязаны жизнью сотни жителей Люботина и Манченков, где она всю жизнь прожила и оказывала неотложную помощь. В том числе и в нерабочее время. Благодаря ее рукам рождены десятки люботинских и манченковских детей, которые не доехали до роддома ", - рассказал Арман.

Похоронят женщину сегодня, 27 сентября.

Дело о ее гибели расследуют как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

В Арцизе Одесской области 16-летнюю девушку нашли мертвой дома в выгребной яме. Она провалилась, когда пыталась достать мобильный телефон, который нечаянно уронила. Задохнулась парами канализационных газов.

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