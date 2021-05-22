Тройное столкновение со многими искалеченными: медики уточнили информацию

В Ровно столкнулись два Renault и Volkswagen. Много пострадавших. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

В Ровно в результате тройного столкновения на ул. Иванова травмированы пять человек 16, 25, 26, 28 и 34 лет.

Все они жители Ровенского района. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи.

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"Предыдущие диагнозы: 34-летний мужчина получил травмы легкой степени, у него ушиб грудной клетки. Остальные четверо пострадавших получили травами средней и тяжелой степени - закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы позвоночника, ссадины", - рассказали медики.

Всех пострадавших госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

В Ровно столкнулись два Renault и Volkswagen. Пять человек оказались в больнице. Авария произошла 22 мая около 8:50 по ул. Иванова. На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек, пятеро - четыре женщины и мужчина - травмированы.