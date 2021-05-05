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среда, 05 мая 2021 07:46

Трое суток ищут женщину, которая не вернулась с пасхальной службы

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Трое суток ищут женщину, которая не вернулась с пасхальной службы
На Ровенщине разыскивают 83-летнюю Анну Васейко, которая не вернулась домой после богослужения в местном храме. Фото: rv.npu.gov.ua

На Ровенщине трое суток разыскивают 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа Млинивского района.

Женщина не вернулась домой после богослужения в местном храме, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Анна Федоровна живет вместе с сестрой. Обе одиноки. Последний раз ее видели односельчане 2 мая около 3:30 - женщина шла из церкви по центральной улице.

Полицейские, спасатели и местные прочесывают заброшенные здания, поля и лесополосы. Однако до сих пор ни одного следа. Сегодня к поискам присоединятся нацгвардейци.

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Полицейские рассматривают различные версии - что женщина потеряла память или ее сбили и вывезли на авто. Однако пока эти версии не нашли подтверждения.

Пропавшая была одета в длинную куртку синего цвета, черные валенки и красный платок.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, просят сообщить в полицию по телефону 098 957 44 37 или 102.

Полиция Херсонщины продолжает поиски 22-летнего Дмитрия Капустина. Мужчина 20 ноября прошлого года в 17:00 ушел из места своего проживания и до настоящего времени не вернулся. Последний раз его видели ночью 21 ноября.

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Дата
05
мая

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