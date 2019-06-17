Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде

По словам друга обвиняемой, за получение "прав" у девушки требовали взятку, из-за чего она до сих пор не имела водительского удостоверения Фото: прінт-скрін відео

Близкий друг семьи Яны Костарабы рассказал, почему виновница ДТП в Ужгороде не имела водительского удостоверения.

Девушка неоднократно пыталась получить водительское удостоверение, но так и не получила. Мужчина уверяет, что хоть она и не имела прав, правилам дорожного движения была ознакомлена, пишет Перший.com.ua.

По словам друга обвиняемой, за получение "прав" у девушки требовали взятку, из-за чего она до сих пор не имела водительского удостоверения.

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Девушка передала информацию о ДТП в Европейские страны.

В одном из городов Закарпатской области из-за 21-летней девушки на Porsche произошло масштабное ДТП "Вчера, 15 июня, около 19:15 в Ужгороде на улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 21-летняя жительница Свалявы, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего ужгородца", — сообщает отдел коммуникации ГУ НП области.