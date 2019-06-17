Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде

 
Ексклюзивы
1/5
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 873
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 207
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 261
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 6606
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 324
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1782
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3447
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3357
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 25119
Фото
Все фото
4
4
4
4
13
&quot;Живут на пороховой бочке&quot; - общежитие продали вместе с людьми
"Живут на пороховой бочке" - общежитие продали вместе с людьми
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
Нашли владельца Porsche Cayenne, что стал причиной ДТП в Ужгороде
Нашли владельца Porsche Cayenne, что стал причиной ДТП в Ужгороде
Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету
Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету
Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
Видео
Все видео
Разыскали мать маленького найденыша
Разыскали мать маленького найденыша
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1827
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3051
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5346
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 693
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
понедельник, 17 июня 2019 18:03

Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде

  Комментировать
Трижды сдавала на &quot;права&quot; - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде
По словам друга обвиняемой, за получение "прав" у девушки требовали взятку, из-за чего она до сих пор не имела водительского удостоверения Фото: прінт-скрін відео

Близкий друг семьи Яны Костарабы рассказал, почему виновница ДТП в Ужгороде не имела водительского удостоверения.

Девушка неоднократно пыталась получить водительское удостоверение, но так и не получила. Мужчина уверяет, что хоть она и не имела прав, правилам дорожного движения была ознакомлена, пишет Перший.com.ua.

По словам друга обвиняемой, за получение "прав" у девушки требовали взятку, из-за чего она до сих пор не имела водительского удостоверения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чтобы не убежала к отцу в Италию - девушке из Ужгорода не дали права выйти под залог

Девушка передала информацию о ДТП в Европейские страны.

В одном из городов Закарпатской области из-за 21-летней девушки на Porsche произошло масштабное ДТП

"Вчера, 15 июня, около 19:15 в Ужгороде на улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 21-летняя жительница Свалявы, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего ужгородца", — сообщает отдел коммуникации ГУ НП области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трижды сдавала на "права" - рассказали, как училась вождению виновница ДТП в Ужгороде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

С кремлем договорились о Киеве

Китай испытал термоядерную бомбу

На мюзикл пускали только совершеннолетних

Самое читаемое
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 42796
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 25849
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 15 Просмотров: 21124
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
8
 Просмотров: 18892
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 17452
Происшествия
"Живут на пороховой бочке" - общежитие продали вместе с людьми
"Живут на пороховой бочке" - общежитие продали вместе с людьми
4
 Просмотров: 36
Чтобы не убежала к отцу в Италию - девушке из Ужгорода не дали права выйти под залог
Чтобы не убежала к отцу в Италию - девушке из Ужгорода не дали права выйти под залог Просмотров: 1836
Иномарка раздавила "Жигули": 3 погибших
Иномарка раздавила "Жигули": 3 погибших Просмотров: 684
"Бог простит" - отец извинился за дочь, которая вызвала ужасную аварию
"Бог простит" - отец извинился за дочь, которая вызвала ужасную аварию Просмотров: 4042
Мужчина прыгнул с моста на дорогу
Мужчина прыгнул с моста на дорогу Просмотров: 639
Больше всего комментируют
15
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
9
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
7
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
3
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
2
Арбитражный суд завершил слушания иска Украины против России
Голосов: 734
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua