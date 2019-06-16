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воскресенье, 16 июня 2019 22:12

Новая Зайцева: На Закарпатье девушка создала масштабное ДТП

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Новая Зайцева: На Закарпатье девушка создала масштабное ДТП
В Ужгороде девушка спровоцировала масштабное ДТП. Фото: Национальная полиция

В одном из городов Закарпатской области из-за 21-летней девушки на Porsche произошло масштабное ДТП

"Вчера, 15 июня, около 19:15 в Ужгороде на улице Славянской произошло ДТП с пострадавшими. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 21-летняя жительница Свалявы, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus, под управлением 32-летнего ужгородца", — сообщает отдел коммуникации ГУ НП области.

Позже активист уточнил, что в результате аварии пострадал мужчина, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии. При этом сама виновница получила незначительные травмы.

Также появилась информация о том, что дело пытаются замять, поскольку у девушки нет водительских прав.

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Беспредел на дороге случился накануне – в результате действий неадекватной женщины в реанимации оказалось двое. Медики сейчас борются за жизнь людей.

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Дата
16
июня

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