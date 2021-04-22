Три человека сгорели заживо

В Луцке в частном доме на ул. Шевченко произошел пожар 21 апреля.

На пепелище нашли тела трех человек, сообщил Владимир Нестеров с ГСЧС области.

Фото: dsns.gov.ua

"Сообщение поступило в 19:19. Из-за сильного задымления внутри здания спасатели работали в специальных аппаратах. Ликвидировали пожар на 25 м кв в 21.10. Сначала была информация, что с огня вынесли ребенка. Однако она не подтвердилась", - рассказал Нестеров.

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Данные погибших и причину пожара устанавливают. Для выяснения всех обстоятельств на месте происшествия работает специальная комиссия, в состав которой входят работники опытно-испытательной лаборатории.

Подробности трагедии обещают рассказать позже.

В частном жилом доме на двух владельцев по ул. Лизы Чайкиной в Днепре вспыхнул пожар. Во время тушения пожара спасатели нашли тела двух мужчин. Причины возгорания устанавливаются.