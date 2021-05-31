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понедельник, 31 мая 2021 11:30

Третий за месяц: военного нашли застреленным в оружейной комнате

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Третий за месяц: военного нашли застреленным в оружейной комнате
Матрос срочной службы при смене нарядов застрелился из автомата в оружейной комнате Фото: pixabay.com

В селе Радостное Одесской области на рабочем месте застрелился военнослужащий.

Инцидент произошел в воинской части А1942. По предварительной информации, матрос срочной службы при смене нарядов застрелился из автомата в оружейной комнате, пишет tsn.ua.

Он был призван из Умани в 2020 году, служил на должности водителя-электрика.

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Как пишут в соцсетях, недавно мужчина вернулся из отпуска.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе 24 мая в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник. Умерший - 41-летний майор. Впоследствии, в поселке Тарутино Одесской области нашли застреленным пограничника. Трагедия произошла на рабочем месте.

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Дата
31
мая

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