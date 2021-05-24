Пограничника нашли застреленным в служебном кабинете

В Одессе 24 мая в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник.
Инцидент произошел в 07:30 на ул. Инглези, 9/2. Об этом со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей сообщает ТСН.ua.
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Умерший - 41-летний майор. Возможная причина такого шага - семейные проблемы, по данным источников. Устанавливаются все обстоятельства.
Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.
В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Произошло это во время службы. Полицейский закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.
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