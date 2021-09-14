Требовали откупные: делки распространяли фейки о политиках и должностных лицах

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 297
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 981
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1206
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 4158
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1521
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 540
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 6363
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 1035
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 4050
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
7
7
5
3
3
Покупателю авто проломили голову и выбросили в лесополосе
Покупателю авто проломили голову и выбросили в лесополосе
В Турции разбился автобус с украинскими туристами: есть погибший
В Турции разбился автобус с украинскими туристами: есть погибший
Пассажиры маршрутки жестоко избили водителя фуры: видео
Пассажиры маршрутки жестоко избили водителя фуры: видео
Полиция подтвердила гибель судьи - ее не пустили в дом
Полиция подтвердила гибель судьи - ее не пустили в дом
Заснул за рулем. Такси с пассажиркой перевернулось на крышу - фото
Заснул за рулем. Такси с пассажиркой перевернулось на крышу - фото
Видео
Все видео
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться
Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться
Болгарского наркобарона "уложили на асфальт" украинские полицейские
Болгарского наркобарона "уложили на асфальт" украинские полицейские
Интервью
1/5
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 549
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
10 Просмотров: 2286
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2952
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 19044
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2709
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2021
Просмотров: 441
Нехай заробляють
– Учитися тільки почали, а гроші вже вимагають, – говорить Марія. Цьогоріч її 7-річний Максим пішов у перший клас. Батьки ...
вторник, 14 сентября 2021 11:23

Требовали откупные: делки распространяли фейки о политиках и должностных лицах

  Комментировать
Требовали откупные: делки распространяли фейки о политиках и должностных лицах
Нацполіція викрила злочинне угруповання у вимаганні грошей за нерозповсюдження провокаційної інформації . Фото: mvs.gov.ua

Киберполицейские разоблачили пятерых злоумышленников, которые публиковали в сети ложную информацию о политиках и должностных лицах. За ее удаление требовали деньги.

Работали на 13 сайтах. Уже известно о четырех пострадавших, которые заплатили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. грн, сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.

"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев". Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия. К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших", - рассказали киберполицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове будут выявлять провокаторов, которые распространяют фейки

Информация распространялась, пока "герой" не обращался с просьбой ее удалить.

"Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для ее перевода на электронные кошельки", - добавили киберполицейских.

Проводятся семь обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

Продолжаются следственные действия.

На Черниговщине разоблачили коллекторскую фирму которая распространяла поддельную порнографию на должников.

Работники коллекторской фирмы требовали у женщины, чтобы она вернула кредит, которого не брала. И распространили в интернете поддельные порнографические материалы с ее участием.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Требовали откупные: делки распространяли фейки о политиках и должностных лицах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

"Динамо" добыло одну из самых громких побед в истории

Прах Данте Алигьери похитили монахи

У монаха появились кровоточащие раны на руках и ребрах

"Бенфика" больно отомстила "Динамо" за поражение в Киеве

Самое читаемое
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
Гороскоп на 13-19 сентября: для кого эта неделя станет наиболее денежной
 Просмотров: 15615
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 7974
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 4 Просмотров: 7119
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
 4 Просмотров: 6363
Занимались сексом и утопились - любовники утонули в озере
Занимались сексом и утопились - любовники утонули в озере Просмотров: 4743
Происшествия
Школьница сделала селфи и прыгнула с крыши девятиэтажки
Школьница сделала селфи и прыгнула с крыши девятиэтажки Просмотров: 504
Мужчина парализовал движение поездов в столичном метро
Мужчина парализовал движение поездов в столичном метро Просмотров: 288
Ударил по голове и изнасиловал. Педофил напал на 12-летнюю девочку
Ударил по голове и изнасиловал. Педофил напал на 12-летнюю девочку Просмотров: 594
Мужчину убило дерево во время санитарной вырубки леса
Мужчину убило дерево во время санитарной вырубки леса Просмотров: 261
Насильник сбежал из зала суда
Насильник сбежал из зала суда Просмотров: 342
Больше всего комментируют
10
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
3
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
2
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
Голосов: 2
Голосование 22 сентября состоится матч за суперкубок Украины по футболу. Кто победит?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть