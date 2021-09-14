Требовали откупные: делки распространяли фейки о политиках и должностных лицах

Нацполіція викрила злочинне угруповання у вимаганні грошей за нерозповсюдження провокаційної інформації . Фото: mvs.gov.ua

Киберполицейские разоблачили пятерых злоумышленников, которые публиковали в сети ложную информацию о политиках и должностных лицах. За ее удаление требовали деньги.

Работали на 13 сайтах. Уже известно о четырех пострадавших, которые заплатили злоумышленникам от 150 до 200 тыс. грн, сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции.

"Пять человек на 13 подконтрольных сайтах размещали провокационные и недостоверные сведения о должностных лицах, политиках, бизнесменах и их родственниках. При этом новости в основном были о коррупционной деятельности "героев". Также установлено, что правонарушители незаконно собирали, хранили и публиковали в СМИ конфиденциальную информацию о лицах без их согласия. К правоохранителям поступило несколько обращений от пострадавших", - рассказали киберполицейские.

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Информация распространялась, пока "герой" не обращался с просьбой ее удалить.

"Для обратной связи злоумышленники оставляли электронную почту. В ответе фигуранты требовали деньги в криптовалюте и предоставляли инструкции для ее перевода на электронные кошельки", - добавили киберполицейских.

Проводятся семь обысков в офисе и домах фигурантов в Черниговской, Киевской областях и в столице.

Продолжаются следственные действия.

На Черниговщине разоблачили коллекторскую фирму которая распространяла поддельную порнографию на должников. Работники коллекторской фирмы требовали у женщины, чтобы она вернула кредит, которого не брала. И распространили в интернете поддельные порнографические материалы с ее участием.