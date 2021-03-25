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четверг, 25 марта 2021 15:48

Травили и выбрасывали посреди дороги: банда злоумышленников грабила зароботчан
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Во Львове разоблачили 4 злоумышленников из Сумской области, которые грабили зароботчан.

Подозреваемые знакомились с жертвами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Во Львове 4 злоумышленников из Сумской области знакомились с зароботчанами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог
Фото: lviv.gp.gov.ua
Во Львове 4 злоумышленников из Сумской области знакомились с зароботчанами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог
Во Львове 4 злоумышленников из Сумской области знакомились с зароботчанами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог
Во Львове 4 злоумышленников из Сумской области знакомились с зароботчанами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог
Во Львове 4 злоумышленников из Сумской области знакомились с зароботчанами на вокзале, угощали отравленным спиртным, грабили и выбрасывали без сознания на обочине дорог

"Четверо мужчин из Сумской области на вокзалах Львова знакомились с людьми, которые возвращались в Украину с заработков. Они предлагали бесплатно их подвести домой. Далее потерпевших "угощали" алкоголем, куда доливали лекарственный препарат, который при бесконтрольной дозе вызывает у человека отравление, затуманивает сознание, а при передозировке - приводит к развитию опасных патологий, асфиксии, коме и смерти. Когда пострадавший терял сознание, у него отбирали личные вещи и оставляли на обочине", - рассказали в прокуратуре.

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Жертвами преступной группы стали по меньшей мере 4 человека. По месту жительства подозреваемых уже провели обыски. Изъяли автомобиль, мобильные телефоны и сим-карты, деньги в разных валютах, в том числе евро, гривны, злотые, белорусские рубли, алкогольные напитки, флаконы с медицинским препаратом и другие вещи, которые использовались во время преступлений.

Всем участникам группы сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киевской области поймали 3 мужчин, которые устроили серию грабежей. Преступники, занимавшиеся автоперевозками, подсыпали клофелин жертвам. Когда те теряли сознание, грабили и выбрасывали у дороги.

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Дата
25
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