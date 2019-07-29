Тракторист устроил гонки с полицией

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области пьяный мужчина устроил гонки с патрульными.

Крестьянин руководил самодельным трактором, сообщает пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемого в совершении ДТП спас залог

"Проигнорировав требование остановиться, он доехал до своего дома, где начал ругаться, сопротивлялся и пытался убежать. На нарушителя составлен 4 админматериал и его уже ждет суд", - сообщили правоохранители.

Автор: Полиция Тракторист хотел убежать от полиции

Шевченковский районный суд Киева отпустил под залог 480 тыс. грн водителя Audi, который спровоцировал масштабную смертельную аварию 31 января в столице.