Трагедия в психбольнице: найденный на пепелище пациент умер до пожара

В Одесской психиатрической больнице произошел пожар вечером 10 июня. Среди погибших - работница заведения. Фото - facebook.com/DSNSODE

Незадолго до пожара в Одесской психиатрической больнице скончался 69-летний пациент.

Тело покойного также обнаружили на пепелище вместе с теми, кто погиб в результате пожара, сообщили в полиции.

"Ориентировочно за час до начала пожара в больнице скончался один из пациентов. По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от гнойного перитонита", - рассказали в полиции, передает УНН.

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Следствие продолжается. Окончательная причину возгорания и смерти еще 5 человек устанавливают.

Две женщины, которые пострадали в результате ночного пожара в Одесской психиатрической больницы, находятся в реанимации. Обоим около 70 лет. Одна из пострадавших отравилась угарным газом, у второй ожог дыхательных путей.