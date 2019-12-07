Трагедия в Одессе: узнали еще одну жертву пожара

Спасатели продолжают разбирать завалы в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Фото - odessa.online

Официально узнали еще одну из женщин, погибших в пожаре в колледже на улице Троицкой в ​​Одессе.

Это сотрудница колледжа - 56-летняя Коваль Марина Владимировна, жительница Овидиопольского района, сообщили на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Последний раз выходила на связь в 7 утра 4 декабря, а уже в 14 ее телефон не работал.

Ранее опознали двух жертв трагедии - студентку Ксению Бабенко и преподавательницу информатики 43-летнюю Анну Бортюк. В общем обнаружены тела 5 погибших, еще 10 человек числятся пропавшими без вести.

Штатные документы ГСЧС не предусматривают использование батутов при спасении людей, которые прыгают с высоты. То же самое касается брезентовых тентов.