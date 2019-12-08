Трагедия в Одессе: на пепелище колледжа нашли еще 2 тела

На пепелище колледжа в Одессе нашли еще 2 тела пропавших людей. Фото - od.dsns.gov.ua

8 декабря во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выявлено еще два тела. Таким образом пожар унес жизни 10 человек.

Работы на месте трагедии продолжаются, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В 8.30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек", - говорится в сообщении спасателей.

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Их отправили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Личности устанавливаются.

Судьба 6 человек остается неизвестной, по информации полиции.

Пострадали 32 человека. Еще 9 находятся в больницах.

В Украине объявили траур из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в которой погибли восемь человек. Днем траура объявлен воскресенье, 8 декабря.