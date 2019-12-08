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воскресенье, 08 декабря 2019 18:10

Трагедия в Одессе: двум погибшим в пожаре хотят присвоить звание Героев Украины

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Трагедия в Одессе: двум погибшим в пожаре хотят присвоить звание Героев Украины
Одесситы несут цветы на пожарище колледжа. Фото - pushkinska.net

Погибшему спасателю Сергею Шатохину и преподавательнице Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анны Бортюк хотят присвоить звание Героя Украины (посмертно).

Они погибли, спасая студентов во время пожара 4 декабря. Об этом сказал во время брифинга в Одесской облгосадминистрации 8 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Мы всей депутатской фракцией будем обращаться в офис президента по поводу предоставления статуса Героев Украины погибшему спасителю, а также преподавательнице, которая вывела и спасла несколько групп студентов, а сама погибла", - отметил Давид Арахамия.

В Украине объявили траур из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором погибли 10 человек.

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Дата
08
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