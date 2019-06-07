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пятница, 07 июня 2019 04:30

Трагедия с туристическим кораблем в Будапеште: число погибших возросло до 19

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Трагедия с туристическим кораблем в Будапеште: число погибших возросло до 19
Число погибших в Будапеште возросло до 19. Фото: ТСН

Число погибших в результате опрокидывания туристического судна в Будапеште выросло до 19 человек

На данный момент обнаружены тела четырех жертв крушения. Восемь туристов из Южной Кореи и один член экипажа судна из Венгрии все еще не найдены, , сообщило агентство Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. По его словам, подготовка будет завершена к пятнице.

Огромный плавучий кран, который будет использоваться для подъема судна со дна Дуная, ждет со среды в Северном Будапеште.

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Напомним, в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и два члена экипажа. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

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Голосов: 1278
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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