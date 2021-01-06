Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно

Фото: detective-info.com.ua

5 января вблизи села Новоалександровка на Днепропетровщине в реке Мокрая Сура нашли мертвыми 16-летних подростков. Выяснилось, это сын бизнесмена Геннадия Корбана - Лев, и его одноклассница Юлия Василик. Они катались на багги - небольшом легком автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью. Долго не возвращались, и мать девушки забила тревогу. Предварительно, они хотели заехать на мост, но не справились с управлением и упали в реку. Багги перевернулся, и они утонули. Подростки не смогли выбраться, поскольку были пристегнутыми.

Гибель сына Корбана подтверждают знакомые семьи

Данных официального опознания тел погибших пока нет. Семья Корбан ситуацию пока никак не комментировала. Однако украинские политические деятели выражают соболезнования Геннадию Корбану по поводу гибели его сына. Среди них - советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, народный депутат Максим Бужанский, политик Игорь Мосийчук, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

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Скорбь семье Корбан в связи с потерей сына Льва выразили в еврейской общине Днепра.

"Еврейская община Днепра выражает глубокие соболезнования члену Попечительского совета общины, председателю Общественного совета Днепра, известному общественному деятелю Геннадию Олеговичу Корбану и его семьи в связи с трагической гибелью его сына Льва. Евреи Днепра и Украины разделяют скорбь и боль семьи Корбан от этой потери. Барух Дайан а-Эмет! Благословен Судья праведный", - говорится в заметке в Facebook.

Что говорят в полиции

В полиции расследуют обстоятельства гибели подростков. Погиб ли сын Корбана - не подтверждают, но и не опровергают.

"Обстоятельства гибели подростков в реке Мокрая Сура вблизи села Новоалександровка Днепропетровской области выясняют следователи. Открыли уголовное производство. Назначены экспертизы для установления обстоятельств трагедии", - рассказали в полиции.

Gazeta.ua уточняет подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что школьник Лев Геннадьевич Корбан пропал днем ​​5 января, после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция нашла авто на дне реки. В багги обнаружили 2 трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны