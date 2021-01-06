 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 441
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
4 Просмотров: 1728
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2196
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4473
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 909
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
Фото
Все фото
4
4
3
3
4
Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно
Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно
26-летнего мужчину жестоко убили взрывом петарды во рту
26-летнего мужчину жестоко убили взрывом петарды во рту
В Украину ввезли тонну героина
В Украину ввезли тонну героина
Женщина упала в Десну с автомобильного моста
Женщина упала в Десну с автомобильного моста
Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник
Видео
Все видео
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии
Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии
Избиение кассирши в Харькове: полиция взялась за защитников девушки
Избиение кассирши в Харькове: полиция взялась за защитников девушки
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
Интервью
1/5
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 3321
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 216
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4356
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 513
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1413
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1233
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 06 января 2021 13:57

Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно
4

  Комментировать

5 января в ДТП на Днепропетровщине погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик
Фото: detective-info.com.ua
5 января в ДТП на Днепропетровщине погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик
5 января в ДТП на Днепропетровщине погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик
5 января в ДТП на Днепропетровщине погиб Лев Корбан - 16-летний сын-школьник украинского бизнесмена Геннадия Корбана. С ним погибла одноклассница Юлия Василик

5 января вблизи села Новоалександровка на Днепропетровщине в реке Мокрая Сура нашли мертвыми 16-летних подростков. Выяснилось, это сын бизнесмена Геннадия Корбана - Лев, и его одноклассница Юлия Василик. Они катались на багги - небольшом легком автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью. Долго не возвращались, и мать девушки забила тревогу. Предварительно, они хотели заехать на мост, но не справились с управлением и упали в реку. Багги перевернулся, и они утонули. Подростки не смогли выбраться, поскольку были пристегнутыми.

Гибель сына Корбана подтверждают знакомые семьи

Данных официального опознания тел погибших пока нет. Семья Корбан ситуацию пока никак не комментировала. Однако украинские политические деятели выражают соболезнования Геннадию Корбану по поводу гибели его сына. Среди них - советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, народный депутат Максим Бужанский, политик Игорь Мосийчук, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель сына Корбана с одноклассницей: появилось видео с места трагедии

Скорбь семье Корбан в связи с потерей сына Льва выразили в еврейской общине Днепра.

"Еврейская община Днепра выражает глубокие соболезнования члену Попечительского совета общины, председателю Общественного совета Днепра, известному общественному деятелю Геннадию Олеговичу Корбану и его семьи в связи с трагической гибелью его сына Льва. Евреи Днепра и Украины разделяют скорбь и боль семьи Корбан от этой потери. Барух Дайан а-Эмет! Благословен Судья праведный", - говорится в заметке в Facebook.

Что говорят в полиции

В полиции расследуют обстоятельства гибели подростков. Погиб ли сын Корбана - не подтверждают, но и не опровергают.

"Обстоятельства гибели подростков в реке Мокрая Сура вблизи села Новоалександровка Днепропетровской области выясняют следователи. Открыли уголовное производство. Назначены экспертизы для установления обстоятельств трагедии", - рассказали в полиции.

Gazeta.ua уточняет подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что школьник Лев Геннадьевич Корбан пропал днем ​​5 января, после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция нашла авто на дне реки. В багги обнаружили 2 трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трагедия с сыном Корбана и его подругой: все, что известно». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Определили слово года

Братство выступило за объединение славян в единую державу

Мать прятала ботинки, чтобы далеко из дома не ходил - Василий Стус родился в Сочельник

В армии ввели новые знаки различия

Лобановский трижды создавал чудо-команды

Россия ответила на требование вывести войска

Открыли новый вид энергии

В Москве умер украинский философ

Девушка с флагом в руках стала символом победы над захватчиками

От снегопада погибли 154 человека

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 24004
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
 Просмотров: 20161
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото
13
 Просмотров: 14499
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
 1 Просмотров: 11115
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым
Пропавшего одиннадцатиклассника нашли мертвым Просмотров: 7353
Происшествия
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
 Просмотров: 99
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма
Цифры впечатляют: рассказали о масштабах елочного вандализма Просмотров: 54
Мужчина бегал голышом на улице с ножом и порезал своего отца
Мужчина бегал голышом на улице с ножом и порезал своего отца Просмотров: 144
Под Киевом мужчина сгорел заживо
Под Киевом мужчина сгорел заживо Просмотров: 9
Двое мужчин сгорели заживо в трансформаторе
Двое мужчин сгорели заживо в трансформаторе Просмотров: 477
Больше всего комментируют
17
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
4
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 566
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть