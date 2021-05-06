Трагедия с лодкой на озере: нашли тело пропавшего пограничника

Погиб майор Константин Коняев Фото: facebook.com/Сергій Дейнеко

Пограничника, который перевернулся на катере и исчез во время патрулирования в Одесской области 5 мая, сегодня нашли мертвым.

Погиб майор Константин Коняев, сообщил глава ГНСУ Сергей Дейнеко.

Поиски пограничника продолжались постоянно. К ним присоединились спасатели ДСНС и сотрудники полиции, а также местные жители.

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"Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке. В дальнейшем это помогло трем пограничникам спастись. Это невосполнимая потеря для охранников границы и боль для его семьи", - написал Дайнеко.

По данным одесского издания "Думская", тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Яськи.

На озере Тудоров в Одесской области во время патрулирования границы перевернулась моторная лодка с пограничниками. В ней находились четверо военных. Троим удалось спастись.