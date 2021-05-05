На озере перевернулась лодка с пограничниками

Трое военнослужащих выбрались на берег самостоятельно. Фото: dpsu.gov.ua

На озере Тудоров в Одесской области во время патрулирования границы перевернулась моторная лодка с пограничниками.

В ней находились четверо военных. Троим удалось спастись, еще один ищут, сообщает Госпогранслужба.

Все спасенные получили переохлаждение. Один из военнослужащих также получил травму ног. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Поиски еще одного пограничника продолжаются. Причины инцидента выясняются.

2020 года пограничники задержали более 900 незаконных мигрантов. Почти 4,8 тыс. потенциальных нелегалов не пустили в Украину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.