На озере перевернулась лодка с пограничниками

 
Ексклюзивы
1/5
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87 округе
Просмотров: 450
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 531
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 306
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 495
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 540
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 468
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2394
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Фото
Все фото
11
5
4
7
5
Ежемесячно имели до $ 100 тыс.: братья организовали порностудию с выездами в сауну
Ежемесячно имели до $ 100 тыс.: братья организовали порностудию с выездами в сауну
У мужчины вырвали сумку с 5 млн грн, которые были на покупку квартиру
У мужчины вырвали сумку с 5 млн грн, которые были на покупку квартиру
Привлекли кинологов и подняли квадрокоптер: как ищут женщину, которая исчезла в Пасхальную ночь
Привлекли кинологов и подняли квадрокоптер: как ищут женщину, которая исчезла в Пасхальную ночь
Из родных &quot;тянули&quot; деньги: в &quot;реабилитационном&quot; центре принудительно держали людей
Из родных "тянули" деньги: в "реабилитационном" центре принудительно держали людей
Двойное убийство в квартире: показали фото влюбленных и подозреваемого
Двойное убийство в квартире: показали фото влюбленных и подозреваемого
Видео
Все видео
20-летнюю женщину мертвой нашли в реке
20-летнюю женщину мертвой нашли в реке
На трассе загорелся автобус с пассажирами: первые подробности
На трассе загорелся автобус с пассажирами: первые подробности
Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"
Мужчина ночью ворвался в кофейню и устроил "сонное царство"
Вода била из люка: из-за аварии затопило центр города
Вода била из люка: из-за аварии затопило центр города
Украинки устроили обнаженную фотосессию на турецкой яхте
Украинки устроили обнаженную фотосессию на турецкой яхте
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 306
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1143
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 792
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 252
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
среда, 05 мая 2021 22:53

На озере перевернулась лодка с пограничниками

  Комментировать
На озере перевернулась лодка с пограничниками
Трое военнослужащих выбрались на берег самостоятельно. Фото: dpsu.gov.ua

На озере Тудоров в Одесской области во время патрулирования границы перевернулась моторная лодка с пограничниками.

В ней находились четверо военных. Троим удалось спастись, еще один ищут, сообщает Госпогранслужба.

Все спасенные получили переохлаждение. Один из военнослужащих также получил травму ног. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 24-летний пограничник застрелился во время несения службы

Поиски еще одного пограничника продолжаются. Причины инцидента выясняются.

2020 года пограничники задержали более 900 незаконных мигрантов. Почти 4,8 тыс. потенциальных нелегалов не пустили в Украину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На озере перевернулась лодка с пограничниками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Итальянцы начали продавать "лупатого" электромобиля, который стал популярный в США

Украина и США подписали декларацию

Вышел календарь со старинными украинскими названиями месяцев

Проект нового правописания представили правительству

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

На один флакон духов потратили тысячу цветов жасмина

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 20547
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 19926
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7074
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 20 Просмотров: 6786
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий
Народные приметы 4 мая - сегодня день для проклятий Просмотров: 4050
Происшествия
Мужчина под предлогом вакцинации усыпил и ограбил пенсионеров
Мужчина под предлогом вакцинации усыпил и ограбил пенсионеров Просмотров: 63
На базаре продавали данные о 32 млн украинцев
На базаре продавали данные о 32 млн украинцев Просмотров: 9
В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное
В Польше порезали 25-летнего украинца, виновнику грозит пожизненное Просмотров: 648
Мужчина на Мемориале Славы вытер грязные руки о флаг
Мужчина на Мемориале Славы вытер грязные руки о флаг Просмотров: 639
Обнаженная фотосессия в Турции: в посольстве Украины рассказали подробности
Обнаженная фотосессия в Турции: в посольстве Украины рассказали подробности Просмотров: 990
Больше всего комментируют
20
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
"Квартал 95" назвали украинофобами
2
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
1
Зеленский недоволен распределением Covid-вакцин в мире
Голосов: 748
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть