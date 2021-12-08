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среда, 08 декабря 2021 13:44

Трагедия под Черниговом: водителю грузовика вручили подозрение

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Трагедия под Черниговом: водителю грузовика вручили подозрение
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице. Фото: facebook.com/Serhii.Vasylyna

8 декабря водителю, который за рулем грузовика протаранил маршрутку с пассажирами под Черниговом, вручили подозрение.

В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, сообщил прокурор области Сергей Василина в Facebook.

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"Водителю грузовика сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель нескольких человек", - написал Василина.

Все обстоятельства трагедии еще не устанавливаются.

Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семь человек были травмированы.

8 декабря в Черниговской области объявили днем ​​траура по погибшим.

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Дата
08
декабря

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