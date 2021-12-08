Трагедия под Черниговом: водителю грузовика вручили подозрение

8 декабря водителю, который за рулем грузовика протаранил маршрутку с пассажирами под Черниговом, вручили подозрение.
В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, сообщил прокурор области Сергей Василина в Facebook.
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"Водителю грузовика сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель нескольких человек", - написал Василина.
Все обстоятельства трагедии еще не устанавливаются.
Трагедия произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.
13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Личность одного человека не могли установить. Еще семь человек были травмированы.
8 декабря в Черниговской области объявили днем траура по погибшим.
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