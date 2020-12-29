Toyota на перекрестке протаранила Mazda и разнесла магазин сладостей

В Днепре водитель Toyota протаранил Mazda и разнес магазин сладостей.

Авария произошла на перекрестке проспекта Яворницкого и Половицкой 28 декабря, пишет "Информатор". От удара Mazda развернуло, а Toyota влетела в магазин "АВК". Автомобиль разбил дверь кондитерской.

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Фото: dp.informator.ua

По предварительной информации, Mazda двигалась по Половицкой в сторону Набережной. Toyota ехала по проспекту Яворницкого в сторону вокзалов.

По словам водителей, пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства происшествия выясняют полицейские.

В Днепропетровской области водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и въехал в опору моста. Мужчина погиб на месте.